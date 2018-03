Digital Bros: ricavi ed Ebitda in calo nel primo sem. esercizio 2017-2018

michele fanigliulo 1 marzo 2018 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Digital Bros ha pubblicato i risultati del primo semestre dell’esercizio 2017-2018.I ricavi lordi ammontano a 44,1 milioni, in diminuzione del 29,3% a/a. L’esercizio in corso non ha infatti previsto lanci significativi di nuovi videogiochi sui mercati internazionali a differenza del precedente che aveva beneficiato del lancio delle versioni console del videogioco Assetto Corsa e delle vendite derivanti dal videogioco Rocket League. L’Ebitda è pari a 3.660 mila euro, in diminuzione rispetto ai 6.719 mila euro registrati al 31 dicembre 2016. L’Ebit è in rosso per 141 mila euro, rispetto ai 3.416 mila euro realizzati al 31 dicembre 2016. L’Utile Ante Imposte si fissa a 87 mila euro, rispetto ai 10.178 mila euro al 31 dicembre 2016, e l’Utile Netto è pari a 18 mila euro.