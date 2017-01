Digital Bros: acquisito il 100% di Kunos Simulazioni per 4,3 milioni di euro

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 19:18

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Digital Bros oggi ha approvato la sottoscrizione di un accordo di investimento per l’acquisizione del 100% del capitale di Kunos Simulazioni, azienda che realizza simulatori per le principali aziende automobilistiche italiane.



“A seguito di quest’esperienza ha sviluppato e lanciato sul mercato nel corso del 2014 Assetto Corsa, un videogioco che ha riscosso grande successo di critica e pubblico nelle versioni PC Steam, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, con oltre 1,4 milioni di copie vendute nel mondo ad oggi”, riporta la nota.



“Con questa acquisizione il Gruppo Digital Bros intende crescere sempre di più come editore e sviluppatore di giochi in grado di riscuotere successo a livello mondiale e di essere sempre pronto a soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente”.



L’operazione per un prezzo nominale complessivo pari a 4.341.500 euro.