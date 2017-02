Digital Bros: accordo per distribuzione delle versioni console di “Dead by Daylight”, +3% per il titolo

Luca Fiore 3 febbraio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Digital Bros ha siglato, tramite la controllata 505 Games, un accordo con Starbreeze AB per la distribuzione mondiale delle versioni console per il mercato retail, con l’esclusione dei mercati scandinavo e asiatico, del videogioco “Dead by Daylight”.



L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito di 2,5 milioni di dollari e “Dead by Daylight” sarà disponibile in versione retail console Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One durante l’ultimo trimestre dell’esercizio in corso che si chiuderà al 30 giugno 2017.



Sul listino di Piazza Affari il titolo DIB sale del 3% a 12,38 euro.