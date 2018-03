Digital 360 rileva quota di maggioranza di IQ Consulting

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Digital 360, società quotata sul mercato Aim Italia, ha rilevato una quota pari al 51% di IQ Consulting, spin-off accademica attiva nel campo dell’Industria 4.0 e del Supply Chain Management. Lo si apprende in una nota diffusa ieri dalla società. In particolare, IQC supporta l’innovazione e la gestione strategica delle filiere che progettano, forniscono, producono e distribuiscono prodotti e servizi, mettendo a disposizione competenze integrate di natura logistica, tecnologica, organizzativa ed informatica. I progetti spaziano dalla gestione strategica e ottimizzazione della produzione, logistica e supply chain, a progetti di trasformazione digitale con l’adozione di nuove tecnologie."Attraverso questa operazione Digital 360 punta a rafforzare le competenze in uno degli ambiti di maggior interesse per la trasformazione digitale delle imprese italiane", spiega Andrea Rangone, amministratore delegato di Digital 360, aggiungendo che "le capacità di IQC verranno integrate con quelle già presenti nella società controllata Partners4Innovation, creando una practice di Advisory in grado di mettere a disposizione dei propri clienti metodologie, tool e professionisti all’avanguardia nell’adozione dei paradigmi dell’Industria 4.0".