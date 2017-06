Digital360: debutta sull'Aim Italia, titolo in asta di volatilità per eccesso di rialzo

Daniela La Cava 13 giugno 2017 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Inizio sprint per Digital360 sull'Aim Italia. L'azione, che è stata collocata a 1,15 euro, è finita nuovamente in asta di volatilità per eccesso di rialzo (+21,7% a 1,4 euro).

Borsa Italiana comunica che in fase di collocamento l'azienda che gestisce un network di servizi multicanale con una gamma di servizi per aziende, pubbliche amministrazioni e fornitori tecnologici ha raccolto 4 milioni di euro in aumento di capitale, il flottante al momento dell’ammissione è del 19,6%, con una capitalizzazione pari a 17,7 milioni di euro. Da domani Digital360 sarà inserita anche nel paniere dell’indice Ftse Aim Italia. Corporate Family Office sim è stato selezionato come nomad dell’operazione.