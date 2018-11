Digital360 acquista il restante 49% di Effettodomino

simone borghi 29 novembre 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Digital360 ha concluso l’acquisto da Davide Marasco delle quote rappresentative del rimanente 49% del capitale sociale di Effettodomino, società attiva nel Digital Marketing e nella Lead Generation on line. Si ricorda che Digital360, lo scorso 17 gennaio, aveva già acquistato una quota pari al 51% di Effettodomino.Il prezzo per la cessione del 49% è stato determinato in complessivi 300.000 euro da corrispondersi, per cassa, in un’unica tranche entro il 15 gennaio del 2019.L’operazione prevede inoltre il perfezionamento della fusione per incorporazione di Effettodomino in ICT&Strategy, società interamente controllata da Digital360, entro il 31 dicembre 2018. Gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno efficacia dal 1° gennaio 2018.