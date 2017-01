Dieselgate: la Germania sollecita Bruxelles sul caso emissioni, Italia prenda posizione su FCA

Alessio Trappolini 13 gennaio 2017 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari FCA tenta la risalita dopo il brutto crollo di ieri. Poco dopo le ore 15 il titolo del Lingotto sta guadagnando il 3,5% tornando sopra i 9 euro per azione. Ieri il titolo ha chiuso con un ribasso del 16% dopo che l’Epa ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha accusato il produttore auto italo-americano di aver usato un software per modificare le emissioni nei motori diesel su circa 100mila veicoli.



Nel primo pomeriggio di oggi, da fonti di stampa si apprende che dalla Germania sarebbero giunte a Bruxelles sollecitazioni riguardanti i comportamenti da tenere nei confronti dell’Italia. Nel dettaglio, Il Sole 24 Ore riporta che un portavoce del ministero dei Trasporti tedesco avrebbe chiesto alla Commissione Europea di insistere con le autorità italiane affinché prendano una posizione il prima possibile sul caso.