Dieselgate: ammessa class action in Italia contro Volkswagen

Valeria Panigada 25 maggio 2017 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

E' stata ammessa in Italia la class action contro Volkswagen. Il Tribunale di Venezia ha accolto questa mattina l’istanza dell’organizzazione Altroconsumo. L’azione è stata ammessa per tutti i veicoli del gruppo tedesco, quindi non solo quelli a marchio Volkswagen ma anche Audi, Skoda e Seat. Sono 650mila le auto coinvolte nello scandalo in Italia, a fronte di 8 milioni in Europa. Attualmente i pre-aderenti raccolti da Altroconsumo sono circa 30mila, l’organizzazione a difesa dei consumatori invita ad aderire all’azione risarcitoria collettiva su www.altroconsumo.it #pretendigiustizia, così da ottenere un risarcimento così come già accaduto negli Stati Uniti.