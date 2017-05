DiaSorin: laciato nuovo test Liaison SHBG, titolo debole

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Lieve segno meno a Piazza Affari per DiaSorin, in calo dello 0,15% a 68,15 euro. Questa mattina la società ha annunciato che di aver lanciato il nuovo test Liaison SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin) nel siero umano, disponibile in tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti.



“Prodotta nel fegato, SHBG è la proteina responsabile del trasporto di ormoni sessuali nel sangue, tra i quali il diidrotestosterone, il testosterone e l’estradiolo. La misurazione del livello di SHBG, associata a quella del testosterone, contribuisce a determinare le cause di infertilità, riduzione della libido e disfunzione erettile negli uomini, mentre nelle donne concorre alla diagnosi della Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS)”, riporta la nota della società.



Il mercato europeo dell’infertilità è stimato dal Global Diagnostic Market Statistics pari a circa 130 milioni di euro e l’SHBG ne rappresenta circa il 4%, equivalente a un volume annuo superiore a 2,7 milioni di test.