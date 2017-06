DiaSorin: fatturato stimato a 735 milioni al 2019, titolo debole

Luca Fiore 26 giugno 2017 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin ha presentato il nuovo piano industriale per il triennio 2017-2019, “declinato –riporta la nota della società - nei mercati di riferimento del Gruppo: l’immunodiagnostica e la diagnostica molecolare”.Il fatturato è stimato in crescita annua composta (CAGR, Compounded Average Growth Rate) di circa il 9% per un valore alla fine del piano di circa 735 milioni di euro. +9% anche per l’Ebitda atteso a 280-285 milioni mentre l’utile netto è visto in aumento del 12% a 155-160 milioni.“A seguito dell’importante generazione di cassa prevista nell’arco di piano, DiaSorin conferma il proprio interesse verso opportunità di crescita per linee esterne, con particolare interesse verso realtà che consentano al Gruppo di espandere la propria base clienti, la presenza in aree geografiche ritenute rilevanti nonché di ampliare il menù dei propri test”.Sul listino milanese il titolo segna un calo dell’1,1% a 71,9 euro.