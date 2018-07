Di Maio vs Ue: siamo governo più forte dell'Unione, pronti a fare muro su questione migranti e non solo

Titta Ferraro 11 luglio 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Luigi Di Maio lancia un nuovo avvertimento all'Europa con il governo che è pronto a mettere le barricate soprattutto sul fronte migranti utilizzando anche il potere di veto. Il vice premier, intervenuto a Omnibus su La7, ha sottolineato che "se gli altri Paesi vogliono proporre all'Italia un accordo secondo cui chi è arrivato in Italia per prima volta e poi è riuscito magari a scappare in Germania ce lo vogliono rimandare in Italia, ricordo che il Parlamento europeo prevedeva la redistribuzione a cui non è stato dato seguito".Di Maio non usa mezzi termini e ha avvisato i partner europei che troveranno "un muro di cemento armato" se vorranno continuare con le politiche migratorie degli ultimi 10 anni. E lo stesso atteggiamento ci sarà da settembre sulle politiche economiche.Di Maio parla anche di rapporti di forza all'interno dell'Unione considerando le difficoltà attuale di altri governi. "Il governo dell'Italia oggi è quello più forte dell'Unione Europea perchè continuiamo a salire nel consenso. Di contro la Germania ha in atto una crisi di governo, Macron perde consensi in Francia e la Spagna ha un governo momentaneo".