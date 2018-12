Di Maio: vogliano accordo con Ue per evitare procedura, ma non rinunciamo a promesse

Titta Ferraro 5 dicembre 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

La trattativa dell'Italia con l'Ue va avanti e il governo si appresta a formalizzare le modifiche alla Manovra 2019 in modo da convincere Bruxelles a non procedere con la procedura d'infrazione. Il vice premier Luigi di Maio"Portiamo a casa la manovra evitando la procedura di infrazione e mantenendo le promesse", dice Luigi Di Maio, intervistato al Forum dell'Ansa, ha precisato che l'obiettivo del governo è raggiungere un accordo per potermantenere le promesse. A portare avanti la trattativa sarà il premier Conte."Cerchiamo di evitare la procedura d'infrazione - dice Di Maio - la nostra è una nuova ricetta economica, in controtendenza con il passato dell'Italia e con il presente degli altri paesi europei".