Di Maio: uscita da recessione dimostra che direzione è giusta

Titta Ferraro 30 aprile 2019 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

I dati Istat sanciscono l'uscita dell'Italia dalla recessione. IL pil nel primo trimestre 2019 segna un aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,1% in termini tendenziali.Pronta l'esultanza delle forze di governo, in particolare sponda M5S. “L’Italia fuori dalla recessione dimostra che la direzione intrapresa dal governo è quella giusta. Avanti come un treno verso il cambiamento", commenta il vicepremier Luigi Di Maio.“La concretezza dell’azione di Governo dimostra i suoi buoni risultati. Il Decreto Crescita sarà l’occasione per rinforzare e stabilizzare il percorso avviato”, rimarca invece il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.