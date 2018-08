Di Maio su revoca concessione ad Autostrade. '40 morti, non credo si debbano pagare penali'

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2018 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Pagamento di una penale miliardaria da parte dello Stato, in caso di revoca della concessione ad Autostrade? Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio lo esclude, in un'intervista a Radio 24."Tutti parlano oggi della penale da 20 miliardi per la revoca della concessione. Ma se la motivazione è giusta e 40 morti finora mi sembrano una buona motivazione, non credo che si dovranno pagare penali. Tutti chiedono giustizia a Genova. Ci sono tutte le ragioni per recedere dalla concessione senza pagare penali".