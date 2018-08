Di Maio su manovra: fiducia in superamento vincoli bilancio Ue per misure contratto governo

Laura Naka Antonelli 10 agosto 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

"Confido nel fatto che a livello europeo nei prossimi mesi otterremo dei grandi risultati per quanto riguarda la possibilità di andare oltre quei parametri [di bilancio], che non significa mettersi contro l'Europa ma dire che a noi serve fare degli investimenti per rilanciare il nostro Paese". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, stando a quanto riporta Reuters."Confido molto nel dialogo che avremo ai tavoli europei per far sì che questa legge di Bilancio possa portare a casa delle riforme strutturali come il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della legge Fornero", ha aggiunto.