Di Maio su manovra: 'Iva non aumenta, puntiamo a ritoccarla'

Laura Naka Antonelli 10 agosto 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

"L'Iva non aumenterà, piuttosto "si parla di ritoccare l'Iva per non farla aumentare. Questo è il nostro obiettivo nel contratto di Governo". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, ospite di 'In Onda' su La7. Nel contratto di governo, fa notare, "c'è scritto che ai commercianti e ai consumatori non dobbiamo aumentare l'Iva e che non si mettono le mani nelle tasche dei cittadini italiani".