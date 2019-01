Di Maio su Italia in recessione: 'dati Istat testimoniano che chi stava al Governo ci ha mentito'

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

"I dati Istat testimoniamo una cosa fondamentale. Chi stava al Governo ci ha mentito. Non ci ha portato fuori dalla crisi". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, commenta i dati sul Pil che sono stati diffusi dall'Istat, e che hanno certificato che l'Italia è entrata in recessione.Nel quarto trimestre dell'anno, il Pil del IV trimestre è sceso dello 0,2% su base trimestrale, salendo dello 0,1% su base tendenziale. Lo ha reso noto l'Istat nelle sue stime preliminari.L'Italia è entrata così in recessione tecnica, soffrendo due trimestri consecutivi di contrazione del Pil. Nel terzo trimestre del 2018, il prodotto interno lordo si era contratto, infatti, dello 0,1%.Nell'intero 2018, il Pil è salito a un tasso dell'1%, decisamente meno rispetto al +1,6% del 2017."Oggi - ha continuato il vicepremier, leader del M5S e ministro dello Sviluppo economico - lanciamo una campagna di informazione non solo sulle cose fatte, ma come utilizzare gli strumenti per migliorare la vita degli italiani".Il vicepremier si è mostrato fiducioso sul mercato del lavoro, parlando di dati che "ci dicono che siamo ai minimi nella disoccupazione dai tempi pre-crisi. Sono dati non solo incoraggianti, ma testimoniano che quelle dette sul decreto dignità erano balle. Non abbiamo perso posti di lavoro, anzi in alcune regioni come il Veneto raddoppiano i contratti a tempo indeterminato".