Di Maio su Anas-FS: "Fusione sbagliata che occorre fermare"

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Dopo il dossier Ilva, il ministro dello sviluppo economico apre anche quello relativo alla fusione Anas-FS affermando: “E' un'operazione sbagliata che bisogna fermare".Tornando sull’Ilva poi il ministro afferma che proprio in queste ore sta firmando gli atti per avviare tutti gli accertamenti necessari "anche da parte dell'Avvocatura dello Stato, per verificare che sia tutto in regola". Di Maio poi continua:"Io ho fatto una cosa molto semplice, ho dato mandato ai miei esperti di leggersi 23mila pagine per capire se era tutto in regola, abbiamo inviato tutto all'Anticorruzione e ci ha detto che non e' tutto in regola negli appalti, siccome stiamo giocando con la vita delle persone io voglio che sia tutto in regola"."Il piano ambientale e quello occupazionale presentati non sono soddisfacenti, abbiamo chiesto delle contro-proposte e pare che in queste ore stiano arrivando da parte dei commissari".