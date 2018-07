Di Maio: porteremo pensioni minime a 780 euro

Titta Ferraro 4 luglio 2018 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Pensioni minime a 780 euro e addio pensioni d'oro. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, prosegue nella crociata contro le pensioni d'oro annunciando che presto le pensioni di privilegio non esisteranno più. “Partiremo dall’abolizione delle pensioni d’oro in modo da recuperare un po’ di soldi per ridarle alle pensioni minime”, sottolinea oggi Di Maio indicando l'obiettivo di pensioni minime a 780 euro.Il leader pentastellato aggiunge che ha chiesto ai parlamentari del M5S di mettersi a lavorare subito nella Commissione lavoro sulle pensioni: "Abbiamo da fare quota 100, quota 41".Relativamente ai rapporti con il presidente dell'Inps, Tito Boeri, il vicepremier ha sottolineato che con lui forse non si andrà d'accordo su tutto "ma su un tema lavoreremo bene insieme: su vitalizi e pensioni d'oro".