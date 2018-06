Di Maio: partire subito con reddito cittadinanza, con finanziamenti fondi Ue 'Fse Plus'

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2018 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"Voglio partire subito con il reddito di cittadinanza", entro quest'anno. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, anche lui a Lussemburgo in occasione del Consiglio dei ministri degli Affari sociali.Di Maio ha precisato di non voler utilizzare il reddito di cittadinanza come una forma di assistenzialismo. Piuttosto, la misura dovrebbe dare un sostegno ai disoccupati, in quanto il potenziale beneficiario sarebbero orientato verso "un percorso di formazione, che poi lo potrebbe portare verso il mondo del lavoro".La misura verrebbe finanziata anche con i fondi europei, esattamente con i fondi Ue "Fse Plus", che potenzierebbero i centri dell'impiego locali "in quelle regioni in cui sono messi peggio".