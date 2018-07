Di Maio: nessuno nel governo lavora a piano B, Savona persona giusta per parlare con Draghi

Titta Ferraro 11 luglio 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Il vice premier Luigi Di Maio nega che al governo si lavori a un piano B relativo all'uscita dall'euro. In riferimento a quanto accennato ieri dal ministro degli affari europei, Paolo Savona "La mia posizione del piano B è essere pronti a ogni evento”, il leader pentastellato ha precisato che il governo non sta lavorando a questo e "non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo". Di Maio, intervenuto questa mattina a Omnibus su La7, ha ribadito che non è nelle intenzioni del governo uscire dall'euro, "se poi gli altri cercheranno di cacciarci non lo so, ma questo non è nostra volontà, ne' metteremo gli altri nelle condizioni di farlo".Sempre sulle parole di Savona, circa l'intenzione di incontrare Draghi, il vice premier ha avallato tale eventualità. "Spetta anche al ministro dell'Economia, ma noi abbiamo individuato un ministro degli affari europei che ha pieni poteri di dialogo in Europa", ha detto Di Maio.