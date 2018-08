Di Maio: legge bilancio coraggiosa, ma se ci trattano così su immigrazione immagino con conti

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2018 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"L'autunno sarà caldissimo, se l'estate è stata così non potete immaginare cosa sarà l'autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra in questo momento". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in un'intervista a Sky Tg24.Il governo M5S-Lega, ha aggiunto, intende fare una "legge di bilancio coraggiosa che mette al centro i cittadini, ma se in Europa ci hanno trattato così sul'immigrazione mi immagino cosa faranno sui conti".