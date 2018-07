Di Maio incontra l'ad di Whirlpool Italia, ministro intende proseguire dialogo

Titta Ferraro 27 luglio 2018 - 18:09

MILANO (Finanza.com)

Si è tenuto oggi a Roma presso la sede del Ministero del Lavoro un incontro conoscitivo tra Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ing. Davide Castiglioni, Amministratore Delegato Whirlpool Italia. L’incontro è stata l’occasione per fornire un quadro completo sulla presenza e l’operatività dei sei siti industriali di Whirlpool in Italia, ciascuno dotato di una missione specifica grazie agli oltre 500 milioni di Euro investiti dall’azienda con il Piano Industriale 2015-2018, nonché offrire un aggiornamento sulle prospettive future dei siti industriali di Whirlpool in Italia.Nell'ambito dell’incontro il Ministro Di Maio ha confermato la volontà di proseguire in un dialogo costruttivo che coinvolga l’azienda e le parti sociali, un dialogo che consenta di valutare attentamente tutti gli strumenti di sostegno all’impresa e al lavoro necessari alle aziende interessate da piani di sviluppo industriali in Italia, come nel caso di Whirpool. L’azienda dal canto suo si è detta fiduciosa che il proprio rinnovato assetto industriale, insieme ad una solida strategia commerciale e di investimenti in innovazione, le permetteranno di consolidare la propria leadership in un mercato globale in espansione.