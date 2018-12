Di Maio guarda alla Francia: regole sul deficit siano valide anche per Macron

Titta Ferraro 11 dicembre 2018 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

"Se le regole sul deficit sono valide per l'Italia, allora mi aspetto che siano valide anche per Macron". E' quanto affermato poco fa dal vice premier Luigi Di Maio a margine dell'incontro al Mise con i rappresentanti delle imprese.Considerando le misure annunciate ieri sera dal presidente francese Emmanuel Macron, che dovrebbero far schizzare il deficit francese al 3,5% nel 2019, il leader del M5S asserisce che implicheranno "un aumento del rapporto deficit/Pil e quindi, se le regole valgono per tutti, si aprirà un caso Francia dopo il caso Italia".