Di Maio dopo incontro imprenditore De Masi: 'mafia anche in atteggiamenti banche e Stato'

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2018 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

"La mafia è un atteggiamento prima di tutto, prima di essere una organizzazione criminale. La vediamo in alcuni atteggiamenti delle banche e in alcuni esponenti dello Stato e organizzazioni dello Stato". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo aver incontrato l'imprenditore calabrese, Nino De Masi, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews."De Masi ha firmato accordi con esponenti del governo e delle banche e poi le banche se ne sono fregate. E allora c'è qualcosa che non va", ha raccontato Di Maio, definendo De Masi "un imprenditore coraggioso che ha lottato ogni giorno per tenere aperta la sua impresa"."Questo è il tipo di imprenditore con cui il governo vuole stare. Questo governo non starà mai con i 'prenditori', quelli che hanno campato con i soldi pubblici e poi sono andati via dall'Italia". Infine Di Maio ha detto: "Se gli imprenditori italiani sono eroi, quelli del Sud sono supereroi".