Di Maio assicura: "Reddito di cittadinanza pronto per il prossimo anno"

Alessandra Caparello 9 agosto 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Il reddito di cittadinanza si farà, parola del ministro Di Maio che assicura sarà pronto per il prossimo anno. Dove inserirlo? Nella legge di bilancio o al massimo in un collegato.Capiremo se sarà un collegato alla legge di Bilancio o entrerà direttamente nella legge di Bilancio ma per il 2019 deve essere pronto”. Così il ministro. Il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S, avrà importo pari a 780 euro al mese e verrà revocato in caso si rifiuti un lavoro offerto.