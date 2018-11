Di Maio al FT: non scommettiamo che l'Italia sia 'too big to fail', va replicata ricetta Trump

Titta Ferraro 5 novembre 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

"Non scommettiamo che l'Italia sia 'troppo grande per fallire' (too big to fail). Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una lunga intervista al Financial Times. "Possiamo ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva", argomenta Di Maio che guarda a quanto sta facendo oltreoceano Donald Trump indicando quella come la strada da percorrere per l'Europa. "L'economia americana sta crescendo del 4% grazie alle politiche espansive di Trump che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture", asserisce Di Maio che vede l'Europa andare in quella direzione nei prossimi 10 anni. Secondo Di Maio la manovra dell'Italia diventerà "una ricetta per tutti gli altri Paesi" con l'obiettivo di spingere la crescita abbandonando il rigore.