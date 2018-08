Di Maio: 'subito reddito cittadinanza per tutti. Soglia deficit-Pil 3% si può sforare'

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

"Subito il reddito per tutti. Il 3% si può sforare". E' quanto ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio in una intervista al "Fatto Quotidiano"."Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax".Riguardo al reddito di cittadinanza il vicepremier ha precisato di puntare a "una riforma più ampia possibile", puntualizzando che non intende procedere "in modo timido".Di Maio ha espresso fiducia inoltre sulla revoca della concessione alla società Autostrade."La revoca della concessione ad Autostrade procede ottimamente. Ci sta lavorando il presidente Conte che è un eccellente avvocato. Certo, mi aspetto che ci facciano causa: cosa puoi aspettarti da persone che come prima dichiarazione sulla tragedia di Genova hanno negato di avere colpe?".