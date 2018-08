Di Maio: 'qualcuno vuole usare mercati contro di noi. Ma non è estate 2011, non c'è Berlusconi'

Laura Naka Antonelli 13 agosto 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

"Qualcuno vuole usare i mercati contro di noi. Ma non siamo ricattabili". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera."Non credo che avremo un attacco speculativo - afferma - Io non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili. Non è l'estate del 2011 e a Palazzo Chigi non c'è Berlusconi, che rinunciò per le sue aziende".