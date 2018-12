Di Maio: 'manovra da 30-33 miliardi. Italiani non vogliono guerra con Ue ma che manteniamo promesse'

Laura Naka Antonelli 14 dicembre 2018 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

"Questa è una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia". Così il vicepremier pentastellato e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a 'Mattino Cinque' su Canale5.Alla domanda se l'Ue usi due pesi e due misure nei confronti di Italia e Francia, Di Maio ha risposto:"Sicuramente oggi è un'Europa che guarda ai paesi in maniera diversa. Per come la vedo in questo momento l'obiettivo è portare a casa le misure previste nel contratto ed evitare la procedura di infrazione. Gli italiani ci chiedono di non andare in guerra con l'Ue ma mantenere le promesse".