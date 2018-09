Di Maio: 'flat tax, superamento Fornero e reddito di cittadinanza priorità'

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2018 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza. Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture. La domanda interna si può creare se dai la possibilità di reiserirsi a chi, e sono 5 milioni, è sotto la soglia dell'autosufficienza". E' quanto ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano, che si è svolta a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Di Maio ha risposto a una domanda del direttore del quotidiano, Peter Gomez, aggiungendo:"Non voglio dare soldi alle persone per starsene sul divano a fare niente. Se io ti do un reddito tu ti prendi i tuoi impegni, lavori otto ore per il tuo comune, ti devi formare"."Flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero sono le tre priorità su cui ci siamo trovati subito e le dobbiamo portare avanti perché rappresentano tre categorie di cittadini che sono rimasti indietro per troppo tempo. Gli faremo tornare il sorriso".