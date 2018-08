Di Maio: 'Iva non si deve aumentare'. Ministro fiducioso su accordo M5S-Lega su gasdotto Tap

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Niente aumento dell'Iva. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ad Agorà.Facendo riferimento alla prossima legge di bilancio, per la quale un meeting iniziale del governo ha già avuto luogo lo scorso venerdì, alla domanda sulla possibilità che ci sia un collegato fiscale, il ministro ha detto:"Me lo auguro, perché vorrei inserire molte iniziative di sburocratizzazione per le aziende. Verrà mantenuto l'impegno di disinnesco delle clausole di salvaguardia: l'Iva non si deve aumentare".Di Maio ha anche commemtato, sempre ad Agorà, le tensioni sulla diversità di vedute tra il M5S e la Lega in merito alla realizzazione del gasdotto Tap."Sono estremamente fiducioso perché ci capiamo al volo. Quando abbiamo bisogno di trovare un'impresa la troviamo sempre".