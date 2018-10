Di Maio: "Sono sicuro che potremo spiegare ai mercati la bontà della manovra"

Alessandra Caparello 8 ottobre 2018 - 16:47

“Sono sicuro che nel confronto con l'Unione europea e anche con i mercati, con un proficuo dialogo, potremo spiegare la bontà Manovra, che non vuol far saltare i conti, ma va spiegata bene perché questo Governo in tutto il mondo è descritto come un governo di incompetenti o che vuole male all'Italia, invece vogliamo il bene degli italiani".Così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in visita a Berlino. Di Maio con l’occasione ha anche affermato l’avvio da oggi di un team di lavoro permanente sul reddito di cittadinanza sul modello tedesco.“Tutte le conoscenze che ha la Germania sui centri per l'impiego e lo sviluppo di un percorso per trovare lavoro e su strumenti di sostegno al reddito lo portiamo in Italia. Nelle prossime settimane in Italia ci sarà un incontro tra team tedesco e italiano per portare in Italia il più possibile quello che c'è di buono nel modello tedesco" ha concluso.