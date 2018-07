Di Maio: "No al Ceta: quando arriva in Aula lo respingiamo"

Alessandra Caparello 13 luglio 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Quando il Ceta arriverà in aula per la ratifica lo respingeremo. Usa parole dure il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio nel corso di un suo intervento all'assemblea di Coldiretti."Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà (…) Se anche uno solo dei funzionari italiani all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso".