Di Maio, Bcc: verso pacchetto di interventi per sostenere banche del territorio

Laura Naka Antonelli 14 novembre 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

"Riguardo alle Bcc (banche di credito cooperativo), la nostra volontà è quella di sostenere le banche del territorio tramite un pacchetto di interventi". Così il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso del vertice a Palazzo Chigi."Le Bcc diano credito alle piccole e medie imprese del Paese e non si mettano a speculare in borsa. Il risparmio è sacro ed è al sicuro, ora basta giocare con i risparmi delle famiglie e delle imprese".Parole più forti contro le banche in generale sono arrivate dal profilo Instagram del vicepremier pentastellato:"La nostra scelta è semplice e chiara: nessuna tutela per Bankitalia, Consob e banche. Il governo salva solo i risparmiatori. Su questo non si fanno passi indietro, sia chiaro".