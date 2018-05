Di Maio: 2 giugno tutti a Roma per protesta contro mancato governo. Renzi: 1° giugno in strada per Mattarella

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

"Il 2 giugno tutti a Roma per un grande evento, tutti con la bandiera per dire che noi valiamo e che il nostro vota conta". Così Luigi Di Maio, leader del M5S, lancia un appello con un video su Facebook, invitando i sostenitori a riunirsi in piazza per manifestare contro il mancato governo M5S-Lega."Ci vediamo tutti a Roma, alle 19 in piazza Bocca della verità, per dire insieme: il mio voto conta. Sarà la festa della terza repubblica. Organizzatevi al più presto. Portate con voi il tricolore e il vostro orgoglio di essere cittadini".In una nota arriva la posizione del PD:"Giù le mani dal 2 giugno: è la festa della Repubblica e di tutti gli italiani. Usare, come fa Di Maio e Salvini, la data che celebra la nascita della Repubblica quale momento per dividere il Paese e attaccare le nostre istituzioni democratiche, segna ancora una volta la deriva estremista del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il 2 giugno saremo in tutta Italia laddove si celebra il legame di tutto il popolo italiano al presidente della Repubblica e alle istituzioni".E così il PD decide una manifestazione il 1° giugno per sostenere Mattarella, con Matteo Renzi che annuncia: "Sarà una battaglia strada per strada contro gli estremisti".