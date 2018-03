Deutsche Bank: la controllata Dws debutterà il 23 marzo, prezzo Ipo tra 30 e 36 euro per azione

Valeria Panigada 12 marzo 2018 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha fatto sapere che la forchetta indicativa di prezzo per l'introduzione in Borsa della sua controllata sull'asset management Dws è stata fissata tra 30 e 36 euro ad azione, per una valutazione complessiva compresa tra 6 e 7,2 miliardi di euro. Il debutto di Dws sulla Borsa di Francoforte, uno dei più importanti quest'anno in Germania, è previsto per il prossimo 23 marzo. Nippon Life Insurance Company ha già concordato di acquistare una quota del 5%.Deutsche Bank ha deciso di procedere con l'Ipo di Dws, vendendo una partecipazione del 20%, per riorganizzare la sua struttura operativa e voltare pagina dopo alcune difficoltà e scandali giudiziari.