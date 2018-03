Descalzi (Eni): la situazione politica dell'Italia non ci preoccupa

Alessandro Piu 16 marzo 2018 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Siamo tranquilli per la situazione politica in Italia. Il Paese sta facendo bene economicamente. Penso che ogni partito pensi a fare il bene dell'Italia, così come Eni che ha investito molto nelle rinnovabili. Tutti i partiti politici sono chiaramente focalizzati sul bene dell'Italia e credo che troveranno un buon accordo per il futuro.