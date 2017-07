Delivery Hero (Foodora) scatta nel giorno del debutto, balzo di quasi l'8%

Titta Ferraro 30 giugno 2017 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Debutto in Borsa per il colosso tedesco Delivery Hero. Il gruppo che controlla il marchio Foodora, noto servizio di consegna cibo a domicilio in bicicletta, segna nel suo primo giorno di negoziazioni alla Borsa di Francoforte un balzo del 7,84 per cento a quota 27,50 euro. Il prezzo d'offerta definitivo era stato fissato a 25,50 euro, al top della forchetta indicata inizialmente. Un prezzo che porta la valorizzazione complessiva della società di Berlino a 4,4 miliardi di euro.Delivery Hero, nata a Berlino nel 2011, oggi è presente in 42 mercati, conta 150mila ristoranti partner e oltre 6.000 dipendenti oltre a migliaia di fattorini. Il gruppo gestisce diversi marchi, tra cui Foodora e Foodpanda.