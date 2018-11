Del Vecchio: l'Italia dovrebbe imparare da Francia su come creare colossi globali

Titta Ferraro 29 novembre 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Leonardo Del Vecchio battezza la prima assemblea di EssilorLuxottica, il colosso mondiale dell'eyeswear nato dall'unione della sua Luxottica con la francese Essilor, non risparmiando una frecciatina all'Italia. In riferimento alla decisione di unirsi con i francesi, l'imprenditore lombardo sottolinea come le aziendearrivano al massimo e poi bisogna unirsi con altre big. "In Italia facciamo un po' fatica a farlo - asserisce il presidente esecutivo di EssilorLuxottica - e invece dovremmo cambiare atteggiamento e imparare un po' dalla Francia, dove hanno tante grosse aziende perchè hanno il carattere per farlo".