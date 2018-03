Deiulemar, sequestro Bank of Valletta. Presidente: Nostro rating più alto di tutte le cinque maggiori banche italiane

Laura Naka Antonelli 28 marzo 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale di Malta Bank of Valletta (BOV Group) ha reso noto che ricorrerà in appello contro la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, che ha disposto il sequestro conservativo di 360 milioni di euro, accogliendo la richiesta dei curatori fallimentari di Deiulemar.Il presidente della banca centrale, Deo Scerri, ha rassicurato gli azionisti, rispondendo anche a tono ai commenti dei liquidatori di Deiulemar, secondo cui Bank of Valletta potrebbe avere problemi nell'onorare i propri obblighi finanziari."Abbiamo rating che sono più alti di quelli delle prime cinque banche italiane", ha detto.