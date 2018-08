Deficit-Pil: dopo tragedia Genova Giorgetti non esclude sforamento limite Ue del 3%

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

"Io non escludo niente", in quanto il crollo del Ponte Morandi di Genova sulla A10 "ha dato una scossa a tutta la classe politica italiana, oltre che all'opinione pubblica, rispetto al fatto che abbiamo un patrimonio infrastrutturale in grave deficit di manutenzione". Così, in un'intervista rilasciata a Skytg24, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, in merito alla possibilità, da parte del governo M5S-Lega, di ignorare la soglia del 3% imposta dall'Ue per il rapporto deficit-Pil."Inizierà una negoziazione difficile (con l'Europa), lo sappiamo, però è una negoziazione che noi intendiamo fare perché pensiamo di essere nel giusto".