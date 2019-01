Decretone: Boccia (Pd), clausole di salvaguardia illegittime e a danno degli italiani

Titta Ferraro 17 gennaio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

"Le clausole di salvaguardia sono illegittime, espressamente vietate dalla riforma del Bilancio. Inserire nuove clausole di salvaguardia a copertura di quota 100 o opzione donna, ci farebbe ripiombare in quella spirale perversa di cambiali da cui, a fatica dopo dieci anni, stavamo per uscire". Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in diretta a Studio24 su Rai news 24."Se ricominciamo con la spesa garantita da clausole - aggiunge il candidato alla segreteria del Pd - che poi prevedono tagli di spesa sociale o aumenti di tasse, facciamo solo altri danni agli italiani". Quando arriveranno i testi in Parlamento, mi auguro ci possa essere la possibilità di un confronto per migliorarli".