Decreto dignità: via libera definitivo dell'Aula del Senato

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

L'Aula del Senato ha dato il via libera in via definitiva alla conversione in legge del decreto dignità proposto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Non ci sono state modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio.In seconda lettura a Palazzo Madama, il decreto è stato accolto con 155 voti favorevoli, 125 voti contrari e 1 astenuto.