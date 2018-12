Debole domanda nell'asta Bot: rendimenti in risalita allo 0,215% per i titoli semestrali

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

L'asta dei titoli di stato a sei mesi indetta oggi dal Tesoro ha visto il collocamento di Bot per 6,5 miliardi di euro a fronte di una domanda pari a 8,65 miliardi. Il rapporto bid-to-cover si è attestato così a 1,33, in calo con quello di un mese fa. Il rendimento medio di assegnazione è stato dello 0,215%, in aumento di cinque punti base rispetto allo 0,163% dell'asta del mese precedente.Assegnati anche CTz biennali per 2 miliardi al rendimento dello 0,699%, in flessione dallo 0,995% dell'ultima asta. La domanda ha superato i 3,5 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,78.