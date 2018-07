Debito pubblico, Boccia: "No a politiche che lo aumentino"

Alessandra Caparello 11 luglio 2018 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo un debito pubblico rilevante, questo ahinoi e' una questione italiana e non europea”. Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parlando a margine dell'assemblea di Confindustria Romagna, in corso alla comunità di San Patrignano."Dobbiamo stare attenti a non fare politiche che aumentino il debito pubblico, perché questo significa potenzialmente far aumentare lo spread e quindi il deficit del Paese, a danno del finanziamento dei titoli pubblici, delle famiglie e delle imprese (….) bisogna avere una dimensione di riforme fattibili in un orizzonte di medio termine".In merito alle riforma poi il numero uno degli industriali italiani sottolinea che "se si volessero fare tutte e subito diventano un problema, perchè le risorse sono un problema"."La crescita è una precondizione per realizzare quelle riforme e non più un fine".