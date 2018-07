Debito italiano, rischio downgrade rating per misure governo? Tria: 'non sarebbe giustificabile'

Laura Naka Antonelli 5 luglio 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Minaccia di un downgrade sul rating del debito sovrano italiano, a causa delle misure di politica fiscale espansiva che il governo M5S-Lega intende varare? Per il ministro dell'economia Giovanni Tria, che fa riferimento suoi dati e alle simulazioni disponibili anche a livello internazionale, una tale minaccia "non sarebbe giustificabile". Lo ha detto lui stesso in un'intervista rilasciata a Bloomberg.