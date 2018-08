Debito, Di Maio: "Governo non ha chiesto garanzie alla Bce"

Alessandra Caparello 29 agosto 2018 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

L'Italia non ha chiesto alla Bce garanzie sul debito pubblico in caso di attacchi speculativi. Lo dice oggi il vicepremier Luigi Di Maio parlando da Il Cairo dove si trova in visita per incontrare il presidente al-Sisi.Le parole del ministro del lavoro e dello Sviluppo economico sono una risposta chiara alle indiscrezioni rivelate oggi da La Stampa secondo cui il governo giallo-verde starebbe puntando ad “alzare la posta, mettere in qualche modo paura all'Europa" per ottenere un nuovo programma di acquisto di titoli sovrani. "Noi non stiamo chiedendo aiuto a nessuno perché non c'è nessun attacco speculativo” ha detto Di Maio che ha concluso “Qualora dovesse esserci noi ci aspettiamo di capirne la natura, perché l'Italia non è nuova ad attacchi speculativi per far cadere i governi".