Deaglio: difficoltà dell'Euro sono nate insieme alla moneta

Titta Ferraro 21 gennaio 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

A inizio anno l’Euro ha compiuto 20 anni di vita. In questi due decenni la divisa unica europea ha attraversato diverse fasi di difficoltà e ad oggi le forze euroscettiche mostrano un crescente consenso. "Le difficoltà dell’Euro sono “nate insieme” all'Euro e semplicemente cambiano pelle anche loro con l’evolvere delle situazioni", rimarca l'economista Mario Deaglio in una video intervista in occasione della presentazione del XXIII Rapporto sull'economia globale e l’Italia, promosso dal Centro Einaudi e da UBI Banca, curato dallo stesso Deaglio.Guardando ai dossier in ballo in Europa, Deaglio pone l'accento sulle conseguenze della Brexit, su come si configurerà all'inizio dell’estate con tutti i suoi colpi e contraccolpi, e, oltre a questo, il problema della politica e della collocazione dell’Europa nel mondo.