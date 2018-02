De' Longhi: accordo per la cessione del 55% di NPE

Luca Fiore 22 febbraio 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Seduta all’insegna della debolezza per il titolo De’ Longhi, in rosso dello 0,9% a 24,34 euro. Questa mattina è stata diffusa la notizia che De’ Longhi Appliances Srl, società del Gruppo De’ Longhi, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale con H&T Intelligent Control International (H&T) per la cessione del 55% del capitale di NPE Srl, oggi interamente controllata da De’ Longhi Appliances.L’accordo prevede un apporto patrimoniale, a cui faranno fronte i soci, per un importo complessivo pari a 7,7 milioni, a supporto dei piani di sviluppo della società. Il closing dell’operazione è previsto per la fine di marzo 2018.L’accordo prevede inoltre che, nel primo semestre del 2020, De’ Longhi Appliances trasferisca ad H&T un’ulteriore quota pari al 25% per un corrispettivo il cui importo è legato al grado di conseguimento di predeterminati obiettivi economici.